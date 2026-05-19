Киев отрицает подготовку ударов по России из Латвии

Киев отверг обвинения России в подготовке ударов с территории Латвии. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, в российских заявлениях якобы «нет ни слова правды».

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать», — написал представитель украинского МИД в X.

Киев и балтийские страны объясняют такие инциденты не намеренными запусками с территории НАТО, а последствиями российской радиоэлектронной борьбы.