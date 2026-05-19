19 мая, 13:06

Киев отрицает подготовку ударов по России из Латвии

Спикер МИД Украины Тихий опроверг информацию СВР об ударах с территории Латвии

Обложка © DALL-E / Life.ru

Киев отверг обвинения России в подготовке ударов с территории Латвии. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, в российских заявлениях якобы «нет ни слова правды».

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать», — написал представитель украинского МИД в X.

Отряд ВСУ прибыл в Латвию для ускоренного удара по тылу России — СВР пригрозила возмездием
Ранее Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит запуск беспилотников по России с территории Латвии. На этом фоне снова обострилась тема залёта украинских дронов в страны Балтии. Reuters 19 мая сообщал, что НАТО сбила над Эстонией предположительно украинский беспилотник, а Латвия в тот же день объявляла воздушную тревогу после появления дрона в своём небе.

Киев и балтийские страны объясняют такие инциденты не намеренными запусками с территории НАТО, а последствиями российской радиоэлектронной борьбы.

Марина Фещенко
