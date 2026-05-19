Воздушную тревогу объявили в нескольких районах и городах Латвии

В нескольких городах Латвии — Краславе, Прейли, Лудзе и Резекне — объявили воздушную тревогу. Жителям пришли сообщения на телефоны, сообщают Национальные вооружённые силы (НВС).

Причиной стал беспилотник, который заметили в небе над Прейли. Позже тревогу распространили ещё на несколько районов, включая Мадону и Цесисский край.

Из-за угрозы остановили движение поездов на востоке страны. Также без электричества остались десятки тысяч домов — произошла авария в высоковольтной сети. Большую часть клиентов удалось быстро подключить обратно, но в Латгальском регионе свет до сих пор есть не у всех.

Ранее сообщалось, что Киев готовит удары по российским тыловым объектам с территории Латвии. Таким образом украинское руководство пытается показать своим европейским союзникам, что армия Украины всё ещё боеспособна и способна наносить экономический ущерб России. Латвия сначала опасалась возможного ответного удара со стороны России, но украинские власти убедили Ригу разрешить эту операцию.