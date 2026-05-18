В Латвии закроют нефтебазу после падения украинских дронов

В латвийском Резекне полностью закроют нефтебазу. Причина – атака украинских беспилотников. Руководство компании East-West Transit заявило, что больше не может гарантировать безопасность людей, работающих на предприятии.

«Поскольку предприятие не может гарантировать безопасность сотрудников, руководство East-West Transit приняло решение прекратить работу нефтебазы», — говорится в материале LSM.

Напомним, 7 мая на территории Латвии рухнули три украинских беспилотника. Один из них нашли на нефтебазе в восточной части страны. Запуск дронов производился из Житомирской области.