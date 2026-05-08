8 мая, 09:42

Летевший в РФ дрон ВСУ по ошибке атаковал нефтебазу в Латвии, заявил военэксперт

Обложка © GigaChat / Life.ru

7 мая украинские вооружённые силы предприняли попытку атаки на Ленинградскую область, используя прибалтийский воздушный коридор. Однако один из дронов потерял управление и ударил по нефтебазе в латвийском городе Резекне, обратил внимание военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По его мнению, ВСУ атаковали нефтебазу в Латвии по ошибке. Причиной ЧП могла стать ошибка в программировании беспилотника, из-за которой он перепутал цель и приземлился на объект, похожий на российский.

«Это 100% украинские беспилотники. Судя по видео, которое снимали местные, противник использовал FP-1, FP-2 или «Лютый». У каждого из них разная дальность действия и количество взрывчатого вещества, которое они несут», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Напомним, два заблудившихся дрона ВСУ повредили резервуары на нефтебазе в Латвии. Кроме того, украинский дрон атаковал пассажирский поезд в Латвии. Однако премьер Латвии обвинила РФ в падении дрона на нефтебазу.

