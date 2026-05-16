Президент Латвии выбрал нового премьера вместо Силиня, которую свалили дроны ВСУ
Андрис Кулбергс.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил депутату Сейма Андрису Кулбергсу занять пост премьер-министра республики и сформировать новый состав правительства. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.
Переговоры о формировании кабмина начались 15 мая. Кулбергс — кандидат от оппозиционной партии «Объединённый список». Для утверждения в должности его кандидатура и состав министров должны получить одобрение парламента.
Правительственный кризис в Латвии спровоцировал инцидент с украинскими беспилотниками. Дроны вторглись в воздушное пространство страны, не были сбиты и упали на территорию нефтебазы в Резекне, повредив четыре резервуара. 8 мая министр обороны Андрис Спрудс ушёл в отставку. Вслед за ним 14 мая об уходе объявила премьер-министр Эвика Силиня, чьи политические партнёры заявили об утрате доверия к главе правительства.
