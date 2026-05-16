Президент Латвии выбрал нового премьера вместо Силиня, которую свалили дроны ВСУ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил депутату Сейма Андрису Кулбергсу занять пост премьер-министра республики и сформировать новый состав правительства. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Переговоры о формировании кабмина начались 15 мая. Кулбергс — кандидат от оппозиционной партии «Объединённый список». Для утверждения в должности его кандидатура и состав министров должны получить одобрение парламента.