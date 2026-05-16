Политическая игра, которая пошла не по плану: На Западе объяснили крах кабмина Латвии

Правительство Латвии рухнуло из-за опасений жёсткого ответа Москвы на предоставление ВСУ воздушного пространства для ударов по приграничным территориям России. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитрую игру». Она делала вид, что не замечает, как украинские беспилотники пересекают воздушную границу Латвии, чтобы наносить удары по российской территории. Решающим фактором падения правительства, по версии журналиста, стало осознание масштабов возможного ответа России.

«И ей сказали: «Знаешь что? Если ты продолжишь позволять украинским дронам пересекать воздушное пространство Латвии и бить по России, то Москва жестко отреагирует. И тебе не понравится эта реакция». Так что её, вероятно, выгнали в отставку», — рассказал Христофору.

Напомним, что на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов. После этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу. Премьер Латвии выдвинула на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса. По её словам, он сейчас воюет на Украине. Вскоре после этого Силиня объявила об отставке. Она считает, что критики не поняли её желания «спасти» страну через замену главы оборонного ведомства.