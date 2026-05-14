Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом заявил, что политический кризис в Латвии после падения украинских беспилотников может стать не последним подобным случаем для европейских стран.

По его словам, странам не следует пропускать через свою территорию дроны, направляющиеся в сторону России. Песков отметил, что в противном случае европейские политики могут и дальше сталкиваться с громкими скандалами и отставками.

«Если так пойдёт дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падёт жертвой киевского режима, и которому придётся уйти в отставку из-за разных скандалов», — заметил представитель Кремля.