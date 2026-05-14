Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 19:40

Песков предупредил Латвию о новых отставках из-за украинских БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом заявил, что политический кризис в Латвии после падения украинских беспилотников может стать не последним подобным случаем для европейских стран.

По его словам, странам не следует пропускать через свою территорию дроны, направляющиеся в сторону России. Песков отметил, что в противном случае европейские политики могут и дальше сталкиваться с громкими скандалами и отставками.

«Если так пойдёт дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падёт жертвой киевского режима, и которому придётся уйти в отставку из-за разных скандалов», — заметил представитель Кремля.

Песков: Киев никого не пощадит, если его не обуздать должным образом
Песков: Киев никого не пощадит, если его не обуздать должным образом

Поводом для комментария стали события в Латвии, где после падения украинских беспилотников на нефтебазу в Резекне об отставке сначала заявил министр обороны Андрис Спрудс, а затем пост покинула премьер-министр Эвика Силиня. Инцидент вызвал серьёзный политический кризис внутри латвийского руководства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Латвия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar