Киевский режим не станет щадить и беречь никого. Власть будет использовать всех ради своих весьма и весьма нечистоплотных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что действия киевского режима способны спровоцировать новые отставки среди европейских чиновников.

Представитель Кремля напомнил, что премьер Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны страны Андрис Спрудс уже приняли соответствующие решения. Песков сказал, что как минимум прибалтийским странам стоит подготовиться к подобным сценариям.

«Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных», — подчеркнул Песков в беседе с Первым каналом.