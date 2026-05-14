Песков: Киев никого не пощадит, если его не обуздать должным образом
Дмитрий Песков.
Киевский режим не станет щадить и беречь никого. Власть будет использовать всех ради своих весьма и весьма нечистоплотных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что действия киевского режима способны спровоцировать новые отставки среди европейских чиновников.
Представитель Кремля напомнил, что премьер Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны страны Андрис Спрудс уже приняли соответствующие решения. Песков сказал, что как минимум прибалтийским странам стоит подготовиться к подобным сценариям.
«Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных», — подчеркнул Песков в беседе с Первым каналом.
Ранее Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидента с беспилотниками. Несколько украинских дронов залетели на территорию Латвии. Аппараты летели атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе. Ещё один дрон врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. МИД Украины допустил, что дроны сбились с курса из-за работы российской ПВО.
