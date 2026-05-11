11 мая, 01:56

Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал, раскритиковав премьера

Обложка © Wikipedia / U.S. Secretary of Defense

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции, посвящённой своей отставке. Об этом сообщает латвийский телеканал LTV.

В ответ на заявление премьер-министра страны Эвики Силини в X об утрате доверия, Спрудс набросился на неё с критикой во время брифинга.

«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта (латвийская партия «Прогрессисты». — Прим. Life.ru) об этом решении», — заявил Спрудс.

Министр обороны добавил, что, несмотря на поступок Силини, он всё равно подаст заявление об отставке, чтобы сдержать слово.

Власти Латвии предложили пост главы Минобороны работающему на Украине полковнику

Ранее Спрудс объявил о своей отставке из-за инцидента с беспилотниками. Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А МИД Украины допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.

Алена Пенчугина
