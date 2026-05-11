Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал, раскритиковав премьера

LTV: Министр обороны Латвии раскритиковал премьера после ухода с поста
Обложка © Wikipedia / U.S. Secretary of Defense
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции, посвящённой своей отставке. Об этом сообщает латвийский телеканал LTV.
В ответ на заявление премьер-министра страны Эвики Силини в X об утрате доверия, Спрудс набросился на неё с критикой во время брифинга.
«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта (латвийская партия «Прогрессисты». — Прим. Life.ru) об этом решении», — заявил Спрудс.
Министр обороны добавил, что, несмотря на поступок Силини, он всё равно подаст заявление об отставке, чтобы сдержать слово.
Ранее Спрудс объявил о своей отставке из-за инцидента с беспилотниками. Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А МИД Украины допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.
