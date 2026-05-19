Эстония впервые сбила украинский дрон-камикадзе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Эстония впервые сбила дрон — скорее всего, это украинский дрон-камикадзе. Инцидент произошёл под Тарту, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
«Это, вероятно, был БПЛА-камикадзе украинского происхождения, направленный на российские цели», — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
По его словам, сейчас ведутся работы на месте падения обломков.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева исключить падение обломков украинских беспилотников на эстонскую территорию. Поводом послужили участившиеся инциденты в марте и апреле.
