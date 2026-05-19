Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 10:10

Эстония впервые сбила украинский дрон-камикадзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Эстония впервые сбила дрон — скорее всего, это украинский дрон-камикадзе. Инцидент произошёл под Тарту, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Это, вероятно, был БПЛА-камикадзе украинского происхождения, направленный на российские цели», — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, сейчас ведутся работы на месте падения обломков.

«Держите дроны подальше»: Эстонский министр сделал жёсткое заявление в адрес Украины
«Держите дроны подальше»: Эстонский министр сделал жёсткое заявление в адрес Украины

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева исключить падение обломков украинских беспилотников на эстонскую территорию. Поводом послужили участившиеся инциденты в марте и апреле.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эстония
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar