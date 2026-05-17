Жители Латвии не одобряют поддержку Киева и выступают против использования воздушного пространства страны для ударов по России. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает, и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников», — сказал он.

Росликов также раскритиковал политические силы, претендующие на формирование нового правительства. Он заявил, что партия «Национальное объединение» строит свою деятельность на антироссийской риторике. Депутат считает, что представители этой силы занимаются преследованием русских и русскоязычных жителей за пределами России. Кроме того, он обвинил их в поддержке агрессивных действий против РФ.

Ранее Росликов заявил, что Киев попытается втянуть страны Балтии в прямое противостояние с Россией. Он отметил, что власти региона готовы поддержать такой сценарий. Политик также допустил, что украинская сторона способна вести военные действия даже в отношении государств, которые считает союзниками.