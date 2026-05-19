МИД Латвии выразил категорический протест России после заявления СВР

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразило ему категорический протест. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) России о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Латвийский МИД счёл, что заявление СВР строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях». В ходе беседы главе российского посольства была вручена нота протеста. Ему заявили, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления властей Латвии о том, что она не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины.

Напомним, СВР заявила, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины, которые размещены на пяти латвийских военных базах. Разведка также сообщила, что располагает данными о подготовке Украиной серии ударов по тыловым регионам России с территории Латвии.

Ранее Life.ru писал, что Киев, в свою очередь, отверг эти обвинения. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в российских заявлениях «нет ни слова правды». По его словам, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать».