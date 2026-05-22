Лукашенко назвал «болтовнёй» слова Зеленского и отказался на них реагировать

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не придает значения «пустым разговорам» из Киева, включая предположения Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — сказал Лукашенко журналистам.

На вопрос о потенциальном вовлечении Белоруссии в конфликт, Лукашенко дал чёткий ответ: это произойдёт исключительно в случае агрессивных действий против республики. Он сослался на слова российского президента о совместной защите общего Отечества, уточнив, что речь идёт о совместной обороне в ответ на нападение.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность в отсутствии у украинского народа стремления к конфликту с Белоруссией и заверил, что Минск будет всячески препятствовать его возникновению.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к превентивным действиям в случае угрозы со стороны Белоруссии или российских приграничных регионов. По его словам, при возникновении потенциальной опасности Киев может предпринять соответствующие меры.