Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:25

Лукашенко назвал «болтовнёй» слова Зеленского и отказался на них реагировать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не придает значения «пустым разговорам» из Киева, включая предположения Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — сказал Лукашенко журналистам.

На вопрос о потенциальном вовлечении Белоруссии в конфликт, Лукашенко дал чёткий ответ: это произойдёт исключительно в случае агрессивных действий против республики. Он сослался на слова российского президента о совместной защите общего Отечества, уточнив, что речь идёт о совместной обороне в ответ на нападение.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность в отсутствии у украинского народа стремления к конфликту с Белоруссией и заверил, что Минск будет всячески препятствовать его возникновению.

Минобороны Белоруссии не ожидает нормализации обстановки у границ государства
Минобороны Белоруссии не ожидает нормализации обстановки у границ государства

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к превентивным действиям в случае угрозы со стороны Белоруссии или российских приграничных регионов. По его словам, при возникновении потенциальной опасности Киев может предпринять соответствующие меры.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar