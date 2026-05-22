22 мая, 08:48

Минобороны Белоруссии не ожидает нормализации обстановки у границ государства

В ближайшей перспективе не ожидается улучшения военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам, ситуация в мире и вокруг Белоруссии продолжает оставаться напряжённой. Он отметил, что прогноз развития обстановки не предполагает её смягчения в ближайшие годы. В качестве причин глава оборонного ведомства назвал политику стран коллективного Запада и ряда соседних государств.

«Тенденций к нормализации в среднесрочной перспективе не предвидится», — отметил он.

Лукашенко: Белоруссия ответит агрессору всеми видами оружия, включая ядерное
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к превентивным действиям в случае угрозы со стороны Белоруссии или российских приграничных регионов. По его словам, при возникновении потенциальной опасности Киев может предпринять соответствующие меры.

Милена Скрипальщикова
