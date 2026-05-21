Зеленский грозит Белоруссии превентивным ударом по её территории
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к превентивным действиям против Белоруссии при угрозе с её территории. Что именно может так напугать Киев, диктатор не уточнил.
«Если с территории Белоруссии или российских приграничных регионов будет угроза, Украина готова действовать превентивно», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что слова Зеленского о якобы готовящемся нападении Белоруссии могут быть подготовкой информационного предлога для действий Киева против Минска. Заявления о возможной угрозе тогда могли бы использоваться для объяснения «превентивного удара».
