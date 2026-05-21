На Украине уличили Зеленского в планах напасть на Белоруссию

Слова Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть подготовкой информационного предлога для действий Киева против Минска. Такие версии привело украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть Лукашенко военным путём», — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что заявления о возможной угрозе с севера в таком случае могли бы использоваться для объяснения «превентивного удара».

При этом издание отмечает, что подобный сценарий выглядит малореалистичным и несёт для Киева большие риски. По другой версии, речь может идти об антибелорусской кампании Зеленского на фоне недовольства решением США снять санкции с Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения отношений Москвы и Киева даже на территории Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что не против переговоров, если Зеленский захочет что-то обсудить или спросить совета. Лукашенко предложил провести встречу в любом месте на территории Украины или Белоруссии.