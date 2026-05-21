Лукашенко: Белоруссия ответит агрессору всеми видами оружия, включая ядерное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Вооружённые силы республики готовы применить против агрессора всё имеющееся оружия, в том числе ядерное. Такое заявление глава государства сделал после завершения совместной с Россией тренировки ядерных сил.

Лукашенко заявил, что в случае агрессии и нападения ответ будет нанесён всеми видами оружия, включая ядерное. Он подчеркнул, что именно для этого оружие и держат, и Белоруссия будет действовать в этом направлении, никому не угрожая.

«Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами орудия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно. И это для нас очень важно. Не трогайте нас — мы вас и подавно трогать не собираемся», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.