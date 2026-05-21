Путин заявил, что важно и дальше развивать ядерные силы
Важно и дальше развивать российские ядерные силы, повышать их подготовку и развивать все составляющие. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировкой ядерных сил.
«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин высказался о применении ядерного оружия. По словам президента, такое возможно лишь в крайнем, исключительном случае и для защиты национальной безопасности.
