Путин заявил, что важно и дальше развивать ядерные силы

Важно и дальше развивать российские ядерные силы, повышать их подготовку и развивать все составляющие. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировкой ядерных сил.

«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался о применении ядерного оружия. По словам президента, такое возможно лишь в крайнем, исключительном случае и для защиты национальной безопасности.