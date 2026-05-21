Путин: Россия и Белоруссия в ходе тренировки отработают практические пуски ракет
РФ и Белоруссия в ходе тренировки ядерных сил отработают практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая в ходе проведения манёвров. Глава государства подчеркнул, что боевое применение такого оружия — это исключительная мера обеспечения национальной безопасности.
«В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещённого на территории Белоруссии. Также проведём сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет», — добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна остаться гарантом суверенитета России и Белоруссии. По словам президента, это актуально в условиях роста напряжённости в мире.
