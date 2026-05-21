

21 мая, 13:02

«Когда-то я об этой машине мечтал»: Лукашенко честно высказался о российском «Искандере»

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», размещённый Россией в Белоруссии, является хорошей машиной. Об этом заявил президент союзной республики Александр Лукашенко в ходе совместной тренировки ядерных сил.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — сказал глава государства.

Лукашенко: РФ и Белоруссия готовы защищать Отечество от Бреста до Владивостока
Напомним, сегодня Россия и Белоруссия проводят совместную тренировку ядерных сил. Манёвры проходят на территорриях обеих стран. Лидеры следят за их ходом дистанционно по видеосвязи.

Матвей Константинов
