21 мая, 12:33

Путин и Лукашенко по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Обложка © Telegram / Пул Первого

Президент России Владимир ПУтин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил двух стран. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы союзной республики.

«Начинается совместная тренировка. Её проводят Президенты Белоруссии и России», — говорится в тексте.

«Европа у красной черты»: Россия и Белоруссия послали Западу мощный сигнал

Напомним, Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. В рамках совместных учений Россия обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. В учениях уже увидели сигнал для Запада, «разжигающего пожар войны».

Татьяна Миссуми
