Путин и Лукашенко по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил
Обложка © Telegram / Пул Первого
Президент России Владимир ПУтин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил двух стран. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы союзной республики.
Фото © Telegram / Пул Первого
«Начинается совместная тренировка. Её проводят Президенты Белоруссии и России», — говорится в тексте.
Напомним, Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. В рамках совместных учений Россия обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. В учениях уже увидели сигнал для Запада, «разжигающего пожар войны».
