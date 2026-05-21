21 мая, 09:53

В ядерных учениях России и Белоруссии увидели предостережение для Запада, разжигающего «пожар войны»

Эксперт Кошкин: Ядерные учения с Белоруссией должны вразумить агрессивные страны

Совместные ядерные учения России и Белоруссии. Обложка © пресс-служба МО РФ

Россия и Белоруссия проводят учения с привлечением ядерных сил, чтобы вразумить Запад, который открыто говорит о необходимости военным путём приструнить непокорную Москву. О влиянии учений на ближайших соседей в беседе с Life.ru порассуждал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В учениях России и Белоруссии с использованием ядерных боеприпасов ничего удивительного нет. Это плановые учения. И ни для кого не секрет, что ядерные боеприпасы, которые сегодня разместили на территории Белоруссии, это решение совместного руководства, то есть решение и России, и Белоруссии. Президенты об этом уже говорили давно и не раз

Андрей Кошкин

эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Во время учений специалисты показывают высокую степень грамотности и своей компетентности в отношении выполнения тех задач, которые на них возложены, отметил эксперт. Естественно, сегодня мы видим высокую степень координации всей ядерной триады в России и в Союзном государстве.

Это должно в значительной степени вразумить всех тех агрессивных политических деятелей и экспертов, которые говорят о необходимости нападения на Россию как можно быстрее. У нас есть чем защититься от любого агрессора и нейтрализовать угрозу, откуда бы она ни исходила, подчеркнул Кошкин.

«Недружественные государства вместо того, чтобы искать точки соприкосновения с нами, стараются разжечь пожар войны», — заключил собеседник Life.ru.

Учения ядерных сил России всколыхнули Европу
Как сообщалось, Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. В рамках совместных учений Россия обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь.

Екатерина Хмелева
