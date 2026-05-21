Лукашенко: РФ и Белоруссия готовы защищать Отечество от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова защищать «совместное Отечество от Бреста до Владивостока» в свете продолжающихся угроз со стороны Запада. Он подчеркнул, что учения ядерных сил преследуют цель научиться пользоваться тем, что «есть в наших руках». Его словам приводит агентство «БелТА».

«Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», — сказал белорусский лидер.

Как сообщалось, российские военные в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и использованию ядерных сил. Также идёт отработка совместных действий с Белоруссией. В Минобороны РФ подчёркивали, что цель манёвров — отработать ответные действия на случай военной атаки со стороны Запада. Сегодня, 21 мая, к белорусским ракетчикам приехал Александр Лукашенко, чтобы проследить за процессом. Он пообщался по видеосвязи с лидером России Владимиром Путиным. Политики совместно проконтролировали тренировку военных.