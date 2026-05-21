Путин: Ядерная триада должна остаться гарантом суверенитета России и Белоруссии
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ядерная триада должна и дальше служить гарантом суверенитета РФ и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил. По словам главы государства, такое вооружение является инструментом поддержания глобального баланса сил.
«Учитывая рост напряжённости в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, — сказал российский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наши страны не хотят войны. Однако Москва и Минск готовы защищать общее Отечество «от Бреста до Владивостока».
