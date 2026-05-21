21 мая, 14:17

Белорусские военные запустили «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр» в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

В ходе совместных российско-белорусских учений ядерных сил расчёт Вооружённых сил Белоруссии произвёл практический пуск ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Он был выполнен с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С полигона «Капустин Яр» расчёт Вооружённых сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» практический пуск баллистической ракеты», — говорится в сводке ведомства.

Лукашенко исключил вступление ВС Белоруссии в конфликт на Украине

Сегодня Россия и Беларусь проводят совместную тренировку ядерных сил на территориях обеих стран; лидеры наблюдают за ходом учений дистанционно по видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин на совместной тренировке ядерных сил заявил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета РФ и Белоруссии и инструментом поддержания глобального баланса сил, особенно с учётом роста напряжённости и новых угроз. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал «Искандер-М» хорошей машиной.

Анастасия Никонорова
