Белорусские военные запустили «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр» в России

В ходе совместных российско-белорусских учений ядерных сил расчёт Вооружённых сил Белоруссии произвёл практический пуск ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Он был выполнен с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны России.