Белорусские военные запустили «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр» в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez
В ходе совместных российско-белорусских учений ядерных сил расчёт Вооружённых сил Белоруссии произвёл практический пуск ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Он был выполнен с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С полигона «Капустин Яр» расчёт Вооружённых сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» практический пуск баллистической ракеты», — говорится в сводке ведомства.
Сегодня Россия и Беларусь проводят совместную тренировку ядерных сил на территориях обеих стран; лидеры наблюдают за ходом учений дистанционно по видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин на совместной тренировке ядерных сил заявил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета РФ и Белоруссии и инструментом поддержания глобального баланса сил, особенно с учётом роста напряжённости и новых угроз. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал «Искандер-М» хорошей машиной.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.