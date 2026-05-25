Премьер-министр Армении Никол Пашинян рискует превратить Армению во «вторую бандеровскую Украину», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, напомнив, что армянский премьер поставил отношения с РФ под прямую угрозу: он разорвал связи с ОДКБ, отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване врагов России.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — заявил Медведев РИА «Новости».

Медведев также дал жёсткий совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну, посоветовав ему уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского сжиженного газа, поскольку выгоды от ЕАЭС для Еревана исчезнут при переориентации на Запад.