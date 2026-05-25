Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 08:01

Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рискует превратить Армению во «вторую бандеровскую Украину», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, напомнив, что армянский премьер поставил отношения с РФ под прямую угрозу: он разорвал связи с ОДКБ, отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване врагов России.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — заявил Медведев РИА «Новости».

Пашинян пообещал уйти с поста, если наберётся 300 тысяч протестующих, но есть нюанс
Пашинян пообещал уйти с поста, если наберётся 300 тысяч протестующих, но есть нюанс

Медведев также дал жёсткий совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну, посоветовав ему уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского сжиженного газа, поскольку выгоды от ЕАЭС для Еревана исчезнут при переориентации на Запад.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar