Пашинян пообещал уйти с поста, если наберётся 300 тысяч протестующих, но есть нюанс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласится покинуть свой пост, если за это выскажутся минимум 300 тысяч жителей страны. Такой ответ политик дал 23 мая одному из участников предвыборной встречи в Ереване.

«В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений. <...> Если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь», — заявил Пашинян.

Правда, тут же добавил, что останется, если наберёт 700 тысяч голосов. Это, по его подсчётам «50 плюс один процент избирателей». Добавим, что население Армении составяет около трёх миллионов человек.

Учитывая недавние выходки Пашиняна, 300-500 тысяч недовольных могут найтись довольно быстро. Однако, глядя на его последнее поведение, совсем не факт, что он сдержит обещание. Например, на одной из встреч он сорвался на карабахскую армянку, которая обвинила его в потере родины и гибели молодого поколения. Женщина рассказывала о личной трагедии своей семьи, а в ответ услышала крик и оскорбления.

Также в городе Спитак силовики оттащили пожилого мужчину с предвыборного митинга Пашиняна. Пенсионер пытался напомнить премьеру о гибели своего внука. Кроме того, в Арабкирском районе премьер вступил в перепалку с местными жителями, оскорбил одного из них и назвал мошенником — так он отреагировал на обвинения в коррупции. А после этого в Армении арестовали карабахского активиста Артура Осипяна — того самого, который спорил с Пашиняном. Его перевели в изолятор временного содержания, сообщил адвокат Роман Ерицян. Сам политик называет людей, которые его критикуют, подосланными политическими противниками.