«Морковка ЕС и кружевные трусики»: Как Запад выращивает «второго Зеленского» в Армении

Политический консультант Роман Пермяков в комментарии RuNews24.ru заявил, что часть армянских элит начала «косплеить» киевский режим. По его словам, премьер Никол Пашинян видит себя «новым Зеленским на минималках» — ездит по саммитам, ручкается с европейскими лидерами и собирает донаты.

«Дурной украинский пример с гарантиями персональной безопасности заразителен для Пашиняна. Тот завистливо смотрит на Зеленского, мол "чем я хуже", и тоже хочет больше власти, денег, славы», — отметил эксперт.

Оба лидера, по его мнению, выращены из одного западного политического инкубатора. Запад хочет видеть в Армении новую «АнтиРоссию» и делает ставку на отрыв республики от РФ после парламентских выборов.

«Однако армянскому ослику тоже подвесили морковку Евросоюза и помахали кружевными трусиками – методички не поменялись», — уточнил специалист.

Пермяков считает, что внешней угрозы для Армении сейчас нет. С Азербайджаном заключён мир (больше того — «тайный союз»). Пашинян ловко сдал Карабах, обвинив во всём Москву, а теперь готовит Зангезурский коридор, который свяжет Турцию и Азербайджан по территории Армении.

«Этим манёвром Британия, Турция, США и Азербайджан пытаются выдавить Россию из Закавказья, блокировать с севера Иран и разорвать транспортный коридор "Север-Юг"», — пояснил политконсультант.

Следующим шагом, по его прогнозу, может стать выход из ОДКБ и выдворение российской военной базы в Гюмри.

А ранее Life.ru писал, что Ереван не хочет портить отношения с Москвой. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, страна не собирается расставаться ни с одним из партнёров — ни с ЕАЭС, ни с Евросоюзом. Сам же Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой и призвал уважать её. По словам политика, в отношениях с Москвой Ереван не намерен предпринимать резких шагов.