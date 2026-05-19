19 мая, 11:14

Глава МИД Армении заявил о нежелании портить отношения с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Ереван не хочет портить отношения с Москвой, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он сказал, что страна не собирается расставаться ни с одним из партнёров — ни с ЕАЭС, ни с Евросоюзом.

«Мы также не собираемся вносить конфронтацию — или, пожалуй, более уместно будет сказать — напряжённость в отношения Армении и России. Мы партнёры, связанные множеством уз, и мы настроены развивать эти отношения, взаимовыгодные отношения, в здоровой среде. Проблемы, безусловно, есть, и их нужно рассмотреть, но я думаю, что проблемы есть во всех возможных отношениях в мире, и так было всегда», — заявил Мирзоян.

Мирзоян подчеркнул: Армения понимает, что одновременно состоять и в ЕАЭС, и в ЕС невозможно. Когда придёт время, республика сделает выбор. Пока же она будет сближаться с Евросоюзом, но при этом развивать и взаимовыгодные отношения с Россией.

Подмять под себя: Лавров предупредил Армению, стремящуюся в ЕС

Ранее сообщалось, что тема евроинтеграции может помочь армянскому премьеру Пашиняну остаться у власти. Публичные разговоры о вступлении в Евросоюз связаны с предвыборной кампанией — эта тема хорошо продаётся внутри страны, хотя на самом деле выбора между ЕС и ЕАЭС нет.

