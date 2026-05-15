«Выбора между ЕС и ЕАЭС не стоит»: Почему в Армении разыгрывают европейскую карту
Политолог Искандарян: В ближайшие десятилетия Армения не станет членом ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Тема евроинтеграции может сыграть на руку армянскому премьеру Николу Пашиняну, позволив ему остаться у власти, заявил директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. По его мнению, публичные политические дискуссии вокруг этой темы связаны с предвыборной кампанией.
В реальности же выбор между ЕС и ЕАЭС не стоит, хотя дискурс неплохо продаётся на внутреннем политическом рынке. Проевропейские настроения в Армении усилились после войны в Карабахе, подчеркнул эксперт.
«В этом смысле европовестка вполне может сработать на рейтинг правящей партии. Собственно, уже срабатывает», — резюмировал собеседник RTVI.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении относительно присоединения к ЕС требуют особого рассмотрения. Позже Никол Пашинян пообещал углублять отношения с РФ, несмотря на «дискомфортные моменты». Он подчеркнул, что «маленькая» Армения не намерена спорить с Россией.
