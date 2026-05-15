15 мая, 12:56

«Выбора между ЕС и ЕАЭС не стоит»: Почему в Армении разыгрывают европейскую карту

Политолог Искандарян: В ближайшие десятилетия Армения не станет членом ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Тема евроинтеграции может сыграть на руку армянскому премьеру Николу Пашиняну, позволив ему остаться у власти, заявил директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. По его мнению, публичные политические дискуссии вокруг этой темы связаны с предвыборной кампанией.

Армения остаётся полноправным членом ЕАЭС, заявил Симонян

В реальности же выбор между ЕС и ЕАЭС не стоит, хотя дискурс неплохо продаётся на внутреннем политическом рынке. Проевропейские настроения в Армении усилились после войны в Карабахе, подчеркнул эксперт.

«В этом смысле европовестка вполне может сработать на рейтинг правящей партии. Собственно, уже срабатывает», — резюмировал собеседник RTVI.

В Армении рассказали, когда сделают выбор между ЕС и ЕАЭС

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении относительно присоединения к ЕС требуют особого рассмотрения. Позже Никол Пашинян пообещал углублять отношения с РФ, несмотря на «дискомфортные моменты». Он подчеркнул, что «маленькая» Армения не намерена спорить с Россией.

