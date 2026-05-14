Пашинян заявил, что «маленькая» Армения не намерена спорить с Россией

Армения не собирается вступать в споры с Россией, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян. По словам главы правительства, оппозиционные силы якобы пытаются спровоцировать распри между Ереваном и Москвой.

«Мы не будем спорить с Россией... Это не наш масштаб. Мы маленькая, скромная страна», — сказал Пашинян.

Он также напомнил, что Армения остаётся членом Евразийского экономического союза и продолжает участвовать в объединении.

К слову, ранее Пашинян исключил резкий выход республики из ЕАЭС. Премьер-министр заявил, что возможный выход страны из союза не будет резким. По его словам, к такому решению станут готовиться заранее.