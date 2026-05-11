Пашинян: Возможный выход Армении из ЕАЭС не будет внезапным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил резкий выход республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил в разговоре с представителями СМИ.

По словам главы правительства, если страна когда-либо покинет объединение, то этот шаг будет подготовленным. Он подчеркнул, что никаких неожиданных решений в данном вопросе не последует.

Армянский премьер отметил, что в целом его команда не планирует действовать без предварительной подготовки. Все намерения и планы власти делают максимально открытыми.

«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей», — заявил Пашинян.

Он добавил, что прозрачность политики позволяет партнёрам заранее понимать возможные сценарии. Дальнейшие шаги Еревана в рамках союза будут обсуждаться публично.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении относительно присоединения к Европейскому союзу требуют особого рассмотрения. По словам лидера РФ, Москва поддержит те решения, которые принесут пользу армянскому народу. Путин напомнил, что у России с армянским народом сложились особые отношения на протяжении столетий.