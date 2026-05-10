В Армении рассказали, когда сделают выбор между ЕС и ЕАЭС

Армения намерена самостоятельно определить свой внешнеполитический вектор в подходящий момент. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян, комментируя выбор между ЕС и ЕАЭС.

Министр прокомментировал недавнее предложение российского лидера Владимира Путина. Ранее президент РФ высказался за то, чтобы Ереван как можно раньше прояснил свои намерения касательно европейской интеграции. Обсудить этот вопрос он предложил на ближайшем саммите ЕАЭС.

Глава МИД заявил в разговоре с news.am, что сейчас страна остается частью Евразийского экономического союза и продолжает взаимодействие в его рамках.

При этом Мирзоян отметил, что в обществе есть прозападные настроения. По его словам, ни для кого не секрет, что у граждан Армении имеются европейские устремления.

Дипломат подчеркнул, что прямо сейчас перед официальным Ереваном не стоит ультиматум о немедленном выходе из объединения. «Сегодня 10 мая, мы являемся членом ЕАЭС, нам никто не говорил: завтра выходите», — заявил он.

Однако полностью сбрасывать со счетов перспективу сложного решения нельзя. Руководитель МИД обозначил позицию: «Когда придёт момент... мы, естественно, его сделаем». По его заверению, при наступлении этого часа республика без колебаний примет окончательный выбор между двумя направлениями.

В 2017 году Ереван и Брюссель подписали, а в 2021-м запустили Соглашение о всеобъемлющем партнерстве (CEPA), которое учитывало участие страны в Евразийском экономическом союзе. Весной 2025 года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Пока эта инициатива остается декларативной: заявка не подана, а резкие шаги несут риски для сложившихся хозяйственных связей республики.