День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 11:09

«Это абсолютно нормально»: В Кремле отреагировали на участие Армении в саммите с ЕС

Песков назвал совершенно нормальным участие Армении в саммите с ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участие Армении в саммите с Евросоюзом — её суверенное право, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

На просьбу корреспондента оценить «сбор» в армянской столице Песков заметил, что это не сбор, а весьма представительный саммит. Он добавил, что мероприятие по линии Армения — Евросоюз тоже не вызывает никаких вопросов.

«Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении — собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально», — указал Песков.

В Кремле назвали ненормальным предоставление Ереваном трибуны Зеленскому
В Кремле назвали ненормальным предоставление Ереваном трибуны Зеленскому

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении относительно вступления в Европейский союз требуют отдельного и внимательного изучения. Российский лидер подчеркнул, что Москва исторически поддерживает те решения, которые идут на благо армянского народа. Он напомнил, что между Россией и Арменией на протяжении столетий сложились особые, доверительные отношения.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar