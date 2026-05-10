«Это абсолютно нормально»: В Кремле отреагировали на участие Армении в саммите с ЕС

Участие Армении в саммите с Евросоюзом — её суверенное право, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

На просьбу корреспондента оценить «сбор» в армянской столице Песков заметил, что это не сбор, а весьма представительный саммит. Он добавил, что мероприятие по линии Армения — Евросоюз тоже не вызывает никаких вопросов.

«Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении — собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально», — указал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении относительно вступления в Европейский союз требуют отдельного и внимательного изучения. Российский лидер подчеркнул, что Москва исторически поддерживает те решения, которые идут на благо армянского народа. Он напомнил, что между Россией и Арменией на протяжении столетий сложились особые, доверительные отношения.