В Кремле назвали ненормальным предоставление Ереваном трибуны Зеленскому

Москва не видит проблемы в проведении Арменией саммита с ЕС, но считает неприемлемым, что союзная Россия страна предоставляет площадку для антироссийских заявлений Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», — сказал представитель Кремля.

Ранее в МИД России заявили о недовольстве из-за выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении. 7 мая посол Армении в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство на встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным.