9 мая, 10:26

«Не можем следить за всеми»: СБ Армении прослушал угрозы Зеленского в адрес России в Ереване

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что не знаком с антироссийскими высказываниями Владимира Зеленского, прозвучавшими на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об это он сообщил журналистам.

«Давайте учитывать, что мы не можем следить за тем, кто и какие заявления делает. Важны заявления Армении и важна позиция Армении», — сказал Григорян.

Секретарь армянского Совбеза также подчеркнул, что отношения между Ереваном и Москвой сохраняют широкую повестку взаимодействия. При этом он добавил, что говорить о каком-либо кризисе в российско-армянских отношениях оснований нет.

«Весь мир должен услышать»: Захарова объяснила, зачем Россия предупредила Зеленского

Ранее в МИД России заявили о недовольстве из-за выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении. 7 мая посол Армении в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство на встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Милена Скрипальщикова
