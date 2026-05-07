Москва испытывает негодование из-за того, что в Армении предоставили «трибуну» Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом заявили в МИД РФ. 7 мая посол Армении в Москве был вызван в министерство на встречу с замглавы МИД Михаилом Галузиным.

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС «трибуны» главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Зеленского не соответствует партнёрскому духу отношений России и Армении.

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян, так как он скрывает покровы с планом ЕС в отношении республики.