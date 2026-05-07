Приезд киевского главаря Владимира Зеленского в Ереван наглядно продемонстрировал армянскому народу, какую судьбу ему уготовил Европейский союз. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Аплодирую стоя. Нет, это не ошибка. Это настоящий подарок. Показать армянскому народу брюссельского выкормыша, который действительно стал воплощением того, что Европейский союз делает с так называемыми молодыми демократиями», — сказала дипломат.

В российском обществе с глубоким возмущением отметили и запомнили, что Армения предоставила трибуну террористу. Захарова подчеркнула, что эту страну привыкли считать дружественной и братской, однако там весьма радушно принимали главаря неонацистского киевского режима.

По словам официального представителя МИД, Зеленский воспользовался непостижимой любезностью армянских хозяев, чтобы попытаться выйти из политического забытья и озвучить свои набившие оскомину русофобские выпады.