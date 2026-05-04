Политолог разнёс в пух и прах идею Зеленского построить дрон-заводы для ВСУ в Армении

Разместить украинские заводы по производству беспилотников в Армении невозможно. Так политолог Юрий Светов прокомментировал намерение Владимира Зеленского, прибывшего в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

Эксперт отметил, что размещение военных производств у российских границ нереально по нескольким причинам. Главная — деиндустриализация постсоветской Армении за последние десятилетия, пишет «Царьград».

«Чтобы запустить завод по выпуску БПЛА, нужны не только деньги, но и высококвалифицированные кадры, а также соответствующие технологии. У Еревана подобных ресурсов нет», — высказался Светов.

Политолог добавил, что географическое положение Армении создаёт дополнительные сложности. Страна не имеет выхода к морю — транспортировка готовых дронов станет серьёзной проблемой.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Зеленский на саммите в Армении продолжит просить финансовую помощь и вооружения. При этом Киеву уже выделили кредит на 90 миллиардов долларов. Политик озвучил, зачем Зеленский на самом деле поехал в Армению, в эксклюзивном комментарии для Life.ru.