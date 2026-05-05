5 мая, 12:27

Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не дал прямого ответа на вопрос о возможном выходе страны из Евразийского экономического союза в случае переизбрания. Вопрос был задан Пашиняну в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вместо прямого ответа премьер Армении сосредоточился на теме региональной безопасности и нормализации отношений с Азербайджаном. Речь также зашла о необходимости институционализации достигнутых договорённостей, поставках нефтепродуктов и развитии транспортных проектов, включая инициативу TRIPP.

Музыкальная пауза: Макрон спел под барабаны Пашиняна на сцене в Армении

Ранее Пашинян заявил о заинтересованности страны в возможном членстве в Европейском союзе. Армения была бы рада получить статус члена объединения, а прошедший саммит Армения — ЕС он назвал исторической вехой. Глава правительства также напомнил, что в 2025 году в республике был принят закон, инициированный гражданским обществом, о запуске процесса интеграции с ЕС.

