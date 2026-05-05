Музыкальная пауза: Макрон спел под барабаны Пашиняна на сцене в Армении

На государственном ужине в Ереване президент Франции Эмманюэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Всё произошло во время официального визита французского лидера в Армению. Фрагменты выступления были опубликованы директором телеканала franceinfo.

Макрон спел «Богему» Азнавура под аккомпанемент Пашиняна после саммита.

На записи видно, как Макрон с микрофоном сидит за роялем, за которым играет армянский джазовый музыкант Ваагн Айрапетян. Неподалёку за ударной установкой находился Никол Пашинян, который присоединился к музыкальному выступлению.

Композиция Шарля Азнавура «Богема» прозвучала в рамках неформальной части государственного ужина. За происходящим наблюдал президент Армении Ваагн Хачатурян, находившийся рядом с участниками выступления.

Ранее в Ереване на саммите Европейского политического сообщества президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с оценкой внешнеполитического курса Армении. Он отметил изменения, произошедшие в стране после 2018 года, и заявил, что ранее Армения находилась в иной международной конфигурации.