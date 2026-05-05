День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 08:39

Музыкальная пауза: Макрон спел под барабаны Пашиняна на сцене в Армении

Макрон спел «Богему» Азнавура под аккомпанемент Пашиняна после саммита

Макрон спел «Богему» Азнавура под аккомпанемент Пашиняна после саммита. Обложка © Х / Agnes Vahramifn

Макрон спел «Богему» Азнавура под аккомпанемент Пашиняна после саммита. Обложка © Х / Agnes Vahramifn

На государственном ужине в Ереване президент Франции Эмманюэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Всё произошло во время официального визита французского лидера в Армению. Фрагменты выступления были опубликованы директором телеканала franceinfo.

Макрон спел «Богему» Азнавура под аккомпанемент Пашиняна после саммита. Видео © Х / Agnes Vahramifn

На записи видно, как Макрон с микрофоном сидит за роялем, за которым играет армянский джазовый музыкант Ваагн Айрапетян. Неподалёку за ударной установкой находился Никол Пашинян, который присоединился к музыкальному выступлению.

Композиция Шарля Азнавура «Богема» прозвучала в рамках неформальной части государственного ужина. За происходящим наблюдал президент Армении Ваагн Хачатурян, находившийся рядом с участниками выступления.

Игра в европейцев: Зеленский и Пашинян ломали английский в Ереване, делая вид, что не понимают по-русски
Игра в европейцев: Зеленский и Пашинян ломали английский в Ереване, делая вид, что не понимают по-русски

Ранее в Ереване на саммите Европейского политического сообщества президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с оценкой внешнеполитического курса Армении. Он отметил изменения, произошедшие в стране после 2018 года, и заявил, что ранее Армения находилась в иной международной конфигурации.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar