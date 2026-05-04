Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 13:05

Макрон решил напомнить армянам, что восемь лет назад «сюда никто бы не приехал»

Макрон: До прихода Пашиняна Армению считали де-факто сателлитом России

Обложка © ТАСС / ABDUL SABOOR / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Он высоко оценил внешнеполитические изменения Армении после 2018 года.

«Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Эта страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров», — заявил французский лидер.

Макрон похвалил премьер-министра Никола Пашиняна за взятый курс на «европейскую интеграцию». По его словам, нынешний поток визитов западных лидеров в республику очень показателен.

Пашинян опубликовал два эмодзи после шестисекундного разговора с Зеленским на саммите

Ранее Life.ru писал, как Алиев разнёс Европарламент за саботаж мира с Арменией. Азербайджанский лидер выступил по видеосвязи перед участниками саммита Европейского политического сообщества, проходящего в армянской столице. Глава государства подчеркнул, что профильный орган Евросоюза не оказывает поддержки мирному урегулированию, а напротив — системно его саботирует.

Дарья Денисова
