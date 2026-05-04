Одержимость резолюциями: Алиев разнёс Европарламент за саботаж мира с Арменией

Ильхам Алиев прямо обвинил Европейский парламент в попытках сорвать мирные переговоры между Баку и Ереваном. С такой речью азербайджанский лидер выступил по видеосвязи перед участниками саммита Европейского политического сообщества, проходящего в армянской столице.

Глава государства подчеркнул, что профильный орган Евросоюза не оказывает поддержки мирному урегулированию, а напротив — системно его саботирует.

«С мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана. Только представьте: 14 резолюций за 5 лет — своего рода одержимость», — сказал он.

Алиев особенно подчеркнул, что последнюю из них одобрили всего за четыре дня до его выступления.

В ответ на это, как пояснил глава государства, азербайджанский парламент уже 1 мая принял решение заморозить все форматы сотрудничества с Европарламентом и запустить юридические процедуры по выходу из Парламентской ассамблеи «Евронест».

Ранее Life.ry рассказывал, что парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям из-за резолюции о «поддержке демократической устойчивости в Армении». Также прекращено участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан и запущена процедура приостановки членства в Парламентской ассамблее Евронест.