Посла ЕС вызвали на ковёр в МИД Азербайджана и вручили ноту из-за резолюции ЕП

Баку вызвал на ковёр главу представительства Евросоюза в Азербайджане и вручил ему ноту протеста из-за резолюции Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что документ искажает реальность и мешает нормализации обстановки в Закавказье.

Особое возмущение вызвали призывы вернуть армянское население в Карабах, а также требование освободить армянских заключённых, осуждённых в Баку по обвинению в «терроризме, диверсиях и военных преступлениях». Азербайджанская сторона подчеркнула, что эти лица не являются политзаключёнными.

Ранее Life.ry рассказывал, что парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям из-за резолюции о «поддержке демократической устойчивости в Армении». Также прекращено участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан и запущена процедура приостановки членства в Парламентской ассамблее Евронест.