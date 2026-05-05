Премьер-министр Армении Николай Пашинян в ходе первой встречи на уровне Армения — Европейский союз заявил, что его страна была бы рада получить членство в объединении. Об этом политик сообщил журналистам после завершения саммита.

Он назвал прошедшее мероприятие исторической вехой. Глава правительства также обратил внимание на то, что ещё в 2025 году в республике приняли инициированный гражданским обществом закон о начале процесса интеграции в ЕС.

По мнению Пашиняна, это служит отличным дополнительным стимулом для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в демократические преобразования и институциональные реформы, ускорив приведение Армении к общеевропейским стандартам. Он подчеркнул, что данная задача сейчас является для них ключевым промежуточным ориентиром, так как без выполнения этих критериев ни одно государство не может претендовать на полноправное присутствие в союзе.

«Если нас примут в полноправные члены ЕС, мы будем рады и счастливы этому. Если же не примут, в любом случае мы окажемся в выигрышной позиции, поскольку Республика Армения будет страной, имеющей европейские стандарты», — сказал он.

Премьер добавил, что осознаёт: решение о расширении Евросоюза носит политический характер, и Брюссель в любой момент может объявить о нежелании принимать новых участников.

Напомним, в Ереване 4 и 5 мая проходит саммит Европейского политического сообщества с участием делегаций из 50 стран. Там состоится отдельная сессия по Украине, на которую приглашён Владимир Зеленский для подтверждения дальнейшей поддержки киевского режима.