14 мая, 10:20

Пашинян отказался разрезать торт в виде карты Армении на встрече с жителями

Обложка © Telegram / Radar Armenia

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки по одному из районов Еревана отказался разрезать торт в виде карты страны. Видео с этим моментом распространили армянские телеграм-каналы.

Пашинян отказался разрезать торт в виде карты Армении на встрече с жителями. Видео © Telegram / Radar Armenia

На опубликованных кадрах видно, как местные жители вынесли политику оранжевый торт в форме Армении. На десерте также было изображено сердечко — символ, который Пашинян регулярно использует в своих публикациях. Глава армянского правительства заявил, что не хочет резать такой торт из-за возможной реакции общественности.

«Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариев», — сказал он собравшимся.

Символ карты Армении стал частью предвыборной кампании партии Пашиняна «Гражданский договор». Во время поездок по регионам премьер раздаёт гражданам магниты такой формы и размещает их на воротах домов.

Пашинян пообещал углублять отношения с РФ, несмотря на «дискомфортные моменты»
Пашинян пообещал углублять отношения с РФ, несмотря на «дискомфортные моменты»

В начале мая в столице Армении состоялся саммит Европейского политического сообщества. Участие приняли пятьдесят стран. Одну из сессий посвятили Украине: туда позвали Зеленского, чтобы подтвердить помощь Киеву. Москва возмутилась, так как Ереван ранее гарантировал, что не будет действовать против России.

Александра Мышляева
