7 мая, 11:51

Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила армянское руководство в нарушении данных Москве обещаний — не предпринимать действий, направленных против России. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

Поводом для критики стал саммит Армения — ЕС в Ереване, на который был приглашён Владимир Зеленский. Дипломат отметила, что во время одного из недавних визитов в Москву армянское руководство зареклось не предпринимать никаких действий против РФ.

«Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведёт, не сдерживая своих обещаний», — указала Захарова.

Армения будет счастлива вступить в ЕС, заявил Пашинян
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян.

Владимир Озеров
