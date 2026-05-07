Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила армянское руководство в нарушении данных Москве обещаний — не предпринимать действий, направленных против России. Об этом она рассказала в ходе брифинга.
Поводом для критики стал саммит Армения — ЕС в Ереване, на который был приглашён Владимир Зеленский. Дипломат отметила, что во время одного из недавних визитов в Москву армянское руководство зареклось не предпринимать никаких действий против РФ.
«Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведёт, не сдерживая своих обещаний», — указала Захарова.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян.
