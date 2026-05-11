11 мая, 12:54

Пашинян пообещал углублять отношения с РФ, несмотря на «дискомфортные моменты»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил изменения в отношениях между Ереваном и Москвой, назвав их неизбежным и объективным процессом. Выступая перед журналистами во время предвыборной кампании, он подчеркнул, что Армения действует исключительно в национальных интересах, не стремясь навредить России.

Пашинян признал наличие «дискомфортных моментов», но выразил уверенность в их разрешении путем спокойной и конструктивной работы. Он также отметил наличие доверительных рабочих отношений с президентом России, где сложные вопросы решаются в уважительной атмосфере.

«Хотел бы заметить, что с президентом России налажены рабочие отношения, основанные на взаимном доверии. Мы самые острые вопросы обсуждали в спокойной, уважительной, дружественной атмосфере и среде, опираясь на факты и доводы. Я продолжу в том же духе. И моё уважение и к России, и к президенту РФ», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян объяснил отсутствие реакции на русофобские выпады Зеленского

Также Пашинян исключил резкий выход республики из ЕАЭС. По словам главы правительства, если страна когда-либо покинет объединение, то этот шаг будет подготовленным. Он подчеркнул, что никаких неожиданных решений в данном вопросе не последует.

