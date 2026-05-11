Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался снять с себя ответственность за игнорирование антироссийских выпадов Владимира Зеленского. Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване украинский главарь позволил себе русофобские высказывания, а хозяин площадки никак на это не отреагировал.

В Кремле такое поведение назвали странным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не понимает, почему Пашинян не «сбалансировал» обстановку, и это требует дополнительного анализа.

«Саммит Европейского политического сообщества — это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на всё подряд», — заявил журналистам армянский премьер.

По словам Пашиняна, Армения — маленькое государство и он не намерен вмешиваться во все мировые дела.

Ранее в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы украинского режима Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Общение между сторонами проходило на английском языке, несмотря на то что оба политика владеют русским. Однако иностранный язык политикам не мешало бы подтянуть. Их диалог выглядел крайне комичным из-за очень неумелого владения английским. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после этого назвал Зеленского и Пашиняна безмозглыми русофобами.