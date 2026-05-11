Пашинян подтвердил, что пропустит саммит ЕАЭС в Астане из-за отпуска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ещё в апреле, во время своего визита в Россию, уведомил президента Владимира Путина о невозможности своего участия в саммите ЕАЭС в Астане. Он добавил, что накануне звонил президенту Казахстана, чтобы сообщить о своем отсутствии на саммите из-за отпуска.

«Когда я 1 апреля был в России, я проинформировал президента России, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в параде 9 мая <…>, а также сообщил, что 28 мая не смогу принять участие [в саммите ЕАЭС], накануне я позвонил президенту Казахстана и сообщил, что не смогу принять участие, потому что нахожусь в отпуске», — сказал Пашинян в беседе с журналистами.

Однако, уточнил премьер, 28 мая он будет не в отпуске, а на военном параде, поэтому в саммите ЕАЭС от Армении будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) запланировано на 28-29 мая 2026 года в Астане, Казахстан.

Также Пашинян исключил резкий выход республики из ЕАЭС. По словам главы правительства, если страна когда-либо покинет объединение, то этот шаг будет подготовленным. Он подчеркнул, что никаких неожиданных решений в данном вопросе не последует.